Бастрыкин поручил изучить причины ДТП под Ярославлем, где пострадали дети

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить причины и обстоятельства столкновения грузовика и автобуса под Ярославлем, при котором пострадали 15 детей, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
К сожалению, утро принесло плохие новости… Водитель школьного автобуса, попавшего в ДТП в ярославской области, не выжил: https://t.co/OzYAYjJWZw#Ярославль #Ростов #ДТП #дети pic.twitter.com/bWkN9h58r4— 76.ru (@76ru) 9 ноября 2017 г.
Следователи возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.