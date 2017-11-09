Бастрыкин поручил изучить причины ДТП под Ярославлем, где пострадали дети

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить причины и обстоятельства столкновения грузовика и автобуса под Ярославлем, при котором пострадали 15 детей, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадали 15 детей, водитель и преподаватель. Позже стало известно, что водитель автобуса скончался ночью после операции.

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Следователи возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела всесторонне изучить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) перевозчика, а также должностных лиц, ответственных за безопасность детей при организации экскурсионной поездки. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — сказала Петренко.