Юрист объяснил, как Полонскому удалось избежать срока за мошенничество

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Бизнесмена Сергея Полонского спасла норма, допускающая обратную силу закона, который улучшает положение осужденного – в данном случае статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

Мосгорсуд сегодня подтвердил законность приговора суда первой инстанции, который формально признал Полонского виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей и назначил пять лет заключения, но освободил в рамках амнистии.

Изначально действия предпринимателя были квалифицированы по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), которая предполагает до 10 лет заключения, но в итоге судья переквалифицировал дело на 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Это преступление относится уже к средней тяжести и предполагает до 5 лет заключения.

Казус, однако, был в том, что на момент вынесения приговора статья 159.4 уже год как была исключена из Уголовного кодекса в соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 года, а на момент вменяемых Полонскому хищений (2008-2009 годы) – еще не введена в действие (это произошло в 2012 году).

"По логике теории уголовного права, при переквалификации действий Полонского на статью 159.4 суд применил норму части 1 статьи 10 УК РФ, в соответствии с которой закон, улучшающий положение преступника, имеет обратную силу", — отметил Башилов.

"При этом стоит отметить, что применение судом 159.4 УК РФ, а тем более самостоятельная переквалификация — ситуация не сказать, что распространенная, а, скорее, достаточно редкая. Нельзя исключать, что (в случае с Полонским) на такую переквалификацию могли повлиять как профессионализм защитников, так и известность подсудимого", — констатировал Башилов.

По словам юриста, в большинстве случаев правоохранительные органы неохотно квалифицировали преступления по статье 159.4, предпочитая более "традиционный" состав, предусмотренный 159-й статьей.

Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Суд признал коммерсанта виновным в хищении у дольщиков комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" 2,6 миллиарда рублей. При этом прокуратура настаивала на квалификации его действий по статье 159 УК РФ и назначении восьми лет колонии.