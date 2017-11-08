В Томске будут судить мужчину за серию краж плюшевых медведей

КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Суд в Томске рассмотрит уголовное дело в отношении любителя плюшевых мишек, которых он воровал в цветочных магазинах города, сообщила прокуратура области.

По версии следствия, в августе и сентябре этого года обвиняемый похитил из двух цветочных салонов Томска плюшевых медведей общей стоимостью более 6,5 тысячи рублей. "Для того, чтобы отвлечь продавцов, обвиняемый просил собрать ему букет из роз. Как только девушки-флористы переставали осуществлять контроль за сохранностью вверенного им имущества, он хватал понравившуюся игрушку и убегал из салона. В ходе следствия обвиняемый пояснил, что медведей он брал для себя", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры, одна из игрушек была изъята у него сотрудниками полиции, второго медведя он продал сразу же после похищения незнакомцу за 4 тысячи рублей.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158, части 1 статьи 161 УК РФ (кража, грабеж). Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, пообещав возместить нанесенный ущерб, добавляет надзорное ведомство.