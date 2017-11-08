Полонский ждет справедливого решения по пересмотру приговора в Мосгорсуде

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, который получил пять лет колонии за мошенничество, но был освобожден от наказания по амнистии, ожидает справедливого решения по обжалованию приговора в Мосгорсуде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Справедливое… Всему свое время", — сказал Полонский в ответ на вопрос журналиста, какое решение он ожидает.

Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Мосгорсуд в составе трех судей в среду рассматривает обжалование данного приговора прокуратурой.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине. Данный приговор в июле опротестовала прокуратура.

Ранее прокурор Борис Локтионов в ходе прений просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Полонский признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.

Бизнесмен до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити".