Площадь задымления во Внуково составила 30 "квадратов"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Площадь задымления в московском аэропорту Внуково составляла 30 квадратных метров, говорится во вторник в сообщении воздушной гавани.

Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы ранее сообщал, что задымление возникло из-за тлевшего кабеля длиной 10 погонных метров в зоне выдачи багажа на минус первом этаже. По данным столичного главка МЧС, возгорание в аэропорту полностью ликвидировано, были эвакуированы 60 сотрудников аэропорта.

"Седьмого ноября 2017 года в служебном помещении арендатора аэропорта произошло задымление на площади до 30 квадратных метров. В 14.30 задымление было ликвидировано", — говорится в сообщении аэропорта.

При этом по информации Внуково, эвакуация не проводилась. Аэропорт работает штатно, в терминале А и общих зонах аэропорта задымление зафиксировано не было, добавляется в сообщении. Никто не пострадал.

На время ликвидации задымления обслуживание рейсов было частично переведено в терминал D, отмечает аэропорт.