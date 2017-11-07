Площадь задымления во Внуково составила 30 "квадратов"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Площадь задымления в московском аэропорту Внуково составляла 30 квадратных метров, говорится во вторник в сообщении воздушной гавани.
"Седьмого ноября 2017 года в служебном помещении арендатора аэропорта произошло задымление на площади до 30 квадратных метров. В 14.30 задымление было ликвидировано", — говорится в сообщении аэропорта.
При этом по информации Внуково, эвакуация не проводилась. Аэропорт работает штатно, в терминале А и общих зонах аэропорта задымление зафиксировано не было, добавляется в сообщении. Никто не пострадал.
На время ликвидации задымления обслуживание рейсов было частично переведено в терминал D, отмечает аэропорт.