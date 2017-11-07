СК возбудил ряд уголовных дел по событиям 5 ноября в Москве

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уголовные дела по событиям 5 ноября в центре Москвы, где прошла несанкционированная акция, возбуждены по ряду статей, включая призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

"Расследуется ряд уголовных дел в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях", — указано в сообщении.

Следователи расследуют также дела по статьям "призывы к массовым беспорядкам", "призывы к осуществлению террористической деятельности", "применение насилия в отношении представителя власти".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © ФСБ России Задержание участников движения "Артподготовка"*. Оперативная съемка

В СК отметили, что за несколько дней до этого в интернете был размещен экстремистский видеоролик. "Эти действия, как полагает следствие, спровоцировали определенные категории граждан собраться на несанкционированные массовые мероприятия 5 ноября в Москве", — указано в сообщении.