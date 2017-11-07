В Москве задержали сотрудников автосалонов за махинации на 50 млн рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько сотрудников московских автосалонов задержаны за махинации при продаже автомобилей более чем на 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что сотрудники столичных автосалонов публиковали в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. После подписания договора купли-продажи и оплаты товара они подделывали документ, завышая указанную ранее стоимость, либо предлагали приобрести на внесенные деньги подержанный автомобиль.
"Таким образом, клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных условиях с переплатой свыше 250 тысяч рублей. Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", — сказала Волк.
Возбуждено дело о мошенничестве. Как отмечается, подозреваемым предъявлено обвинение, суд их уже арестовал.