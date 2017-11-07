В Москве задержали сотрудников автосалонов за махинации на 50 млн рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько сотрудников московских автосалонов задержаны за махинации при продаже автомобилей более чем на 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей в столичных автосалонах", — сказала Волк.

Установлено, что сотрудники столичных автосалонов публиковали в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. После подписания договора купли-продажи и оплаты товара они подделывали документ, завышая указанную ранее стоимость, либо предлагали приобрести на внесенные деньги подержанный автомобиль.

"Таким образом, клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных условиях с переплатой свыше 250 тысяч рублей. Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков в автосалонах полицейские обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати, имеющие значение для уголовного дела. Предположительно, к махинациям причастны приезжие в возрасте от 22 до 34 лет, число задержанных не уточняется.

Возбуждено дело о мошенничестве. Как отмечается, подозреваемым предъявлено обвинение, суд их уже арестовал.