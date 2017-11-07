Под Красноярском возросло число пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Байкал" в Красноярском крае увеличилось до десяти человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава края Ирина Сидорова.

Утром в районе города Бородино Красноярского края рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. Представитель регионального управления МВД сообщал, что в состоянии средней тяжести были госпитализированы четыре человека.

"Пострадали десять человек. Сейчас их осматривают врачи", — сказала Сидорова.

По данным ГИБДД, в автобусе находилось 34 пассажира. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.