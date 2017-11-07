В Благовещенске подтвердили причину крушения самолета Ан-2

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Двигатель разбившегося в Приамурье возле поселка Экимчан самолета Ан-2 работал нестабильно, сообщает Благовещенская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, неисправности в работе двигателя начались через 10 минут после взлета Ан-2.
"Через 10 минут послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. Не долетев 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан, произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа", — сообщает прокуратура.
Представитель ведомства Юлия Горкина сообщила журналистам, что при приземлении самолет получил серьезные повреждения, возник пожар.
Как сообщил во вторник РИА Новости руководитель следственного отдела Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Андрей Самарин по факту крушения самолета и гибели пилота возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 2 статьи 263 УК РФ).