В Красноярске загорелся цех на территории целлюлозно-бумажного комбината

КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Заброшенное здание на территории енисейского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) горит в Красноярске на площади 1 тысяча квадратных метров; угрозы распространения огня нет, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МЧС Александр Якимов.

"Пожар на территории неэксплуатируемого заброшенного здания ЦБК. Внутри мусор. Пожар был площадью 1 тысяча квадратных метров. Локализован. Жертв и пострадавших нет, угрозы распространения огня нет", — сказал Якимов.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.