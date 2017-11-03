Дело челябинских коллекторов, обвиняемых в вымогательстве, направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пяти жителей Челябинска, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у заемщиков микрофинансовых организаций, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Кроме того, уточняет прокуратура, один из соучастников изготавливал фиктивные справки о задолженностях от имени микрофинансовых организаций, указывая в них завышенные суммы долга. После этого мужчины требовали погашения задолженности у заемщиков микрофинансовых организаций "Срочномен" и "Кредитный союз".
"Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Челябинска. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В зависимости от степени участия они обвиняются в "вымогательстве, совершенном организованной группой", "покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном организованной группой", добавляется в сообщении.