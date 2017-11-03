МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жители Владивостока страдают от задымления со стороны Китая, дым идет от горящей сухой травы, сообщает официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

"Жители Владивостока страдают от задымления со стороны Китая. Задымление в Приморье идет со стороны Китая, а также от палов сухой травы на землях иных категорий, в том числе сельхозназначения, а не от лесных пожаров", — заявил заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, крупные термоточки зарегистрированы в Спасском, Ханкайском и Хорольском районах. Оттуда идет атмосферный перенос в сторону Владивостока.

"Данные термоточки лесными пожарами не являются. Самый большой поток задымления идет из Китая. Причиной задымления явились палы травы в Приханкайской низменности и возгорания, зарегистрированные севернее озера Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян", — отметили в лесном ведомстве.

При этом обстановка с лесными пожарами в Приморье находится под постоянным контролем. Проводятся работы по тушению 21 лесного пожара на площади 2,6 тысячи гектаров, 9 из них – локализованы. На тушении работают 308 человек, 46 единиц наземной техники. Задействованы два вертолета Ми-8 Приморской авиалесоохраны и МЧС России, сообщает Рослесхоз.

Всего с 1 октября по 2 ноября в Приморском крае были потушены 194 лесных пожара на площади более 13 тысяч гектаров. Осенний пик лесных пожаров в Приморском крае в 2017 году характеризуется затяжным отсутствием осадков и сильным ветром. Для сравнения, за соответствующий период прошлого года было потушено 19 пожаров на площади 375 гектаров, уточнили в ведомстве.