Читинская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе Читы, где, предположительно, на уроке физкультуры школьница получила перелом позвоночника, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

По его словам, в пятницу в правоохранительные органы поступила информация, что девочка была травмирована во время урока. По данному факту руководитель СК региона Юрий Русанов назначил доследственную проверку.

"По имеющимся данным, учащаяся третьего класса читинской школы № 42 получила травму на уроке физической культуры при выполнении упражнения. Девочка госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника", — сказал Марков.

Сейчас следователи уточняют обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.