Читинская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе Читы, где, предположительно, на уроке физкультуры школьница получила перелом позвоночника, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
"По имеющимся данным, учащаяся третьего класса читинской школы № 42 получила травму на уроке физической культуры при выполнении упражнения. Девочка госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника", — сказал Марков.
Сейчас следователи уточняют обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.