ФСБ задержала экстремистов, призывавших к беспорядкам в Томске

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. ФСБ задержала экстремистов, через интернет призывавших устроить беспорядки в Томске в День народного единства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УФСБ региона.

В какую организацию входили задержанные, неясно, сообщается лишь, что это "деструктивное общественное движение".

По данным томских чекистов, УФСБ совместно с полицией "задокументированы факты распространения посредством информационно-телекоммуникационных сетей публичных призывов к экстремистским акциям".

"В период празднования Дня народного единства в Томске члены структуры планировали организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан. Задержаны основные организаторы планируемых экстремистских акций", — сообщает УФСБ.

Уголовное дело возбуждено в пятницу по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения. Выясняются все обстоятельства.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании в ряде регионов сторонников запрещенного движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которые, по данным следствия, планировали устроить ряд террористических акций. Связаны ли эти дела, пока неясно.