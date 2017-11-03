Приморский бизнесмен "занизил" в документах цену морского ежа для Японии

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Генеральный директор одной из фирм Приморья от лица рыбодобывающих компаний вывозил в Японию серого и черного морского ежа, при этом в таможенных документах "занизил" стоимость более чем на 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Находкинской таможни.

"Установлено, что данный гражданин при экспорте водных биологических ресурсов предоставлял в таможню коммерческие документы, в которых фактическая стоимость товара значительно занижалась. Разница между заявленной и фактической стоимостью превысила 260 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что генеральный директор одной из фирм Приморья от лица рыбодобывающих компаний ввозил в Японию серого и черного морского ежа с 2014 года.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важных ресурсов — морского ежа — в крупном размере. В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления "контрабанда", его могут лишить свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.