На красноярской трассе перевернулся микроавтобус, пострадали трое детей

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Микроавтобус Toyota, следовавший из Тувы в Красноярск, перевернулся на участке трассы на юге Красноярского края, в результате пострадали трое детей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ДТП произошло возле райцентра Балахта. Автобус не занимается перевозками.

"В салоне частного микроавтобуса находились восемь человек. В результате ДТП пострадали трое детей, один из них в госпитализирован в тяжелом состоянии", — сказал Юрченко.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.