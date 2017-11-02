Семье погибшего в московском колледже учителя выплатят финансовую помощь

Криминалисты в здании политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Криминалисты в здании политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Семье погибшего преподавателя ОБЖ московского колледжа Сергея Данилова окажут необходимую материальную помощь и помогут в организации похорон, сообщила РИА Новости директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун.

"Семье погибшего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова будет оказана материальная помощь. Все расходы по организации похорон Западный комплекс непрерывного образования возьмет на себя", – рассказала Пометун РИА Новости.

Ранее московский главк СК РФ сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.