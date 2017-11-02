Семье погибшего в московском колледже учителя выплатят финансовую помощь

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Семье погибшего преподавателя ОБЖ московского колледжа Сергея Данилова окажут необходимую материальную помощь и помогут в организации похорон, сообщила РИА Новости директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун.
Ранее московский главк СК РФ сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.