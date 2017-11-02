Юрист назвал иск к "Аэрофлоту" из-за "шуршащих пакетов" бесперспективным

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Иск жителя Сочи к компании "Аэрофлот" из-за шуршащей упаковки еды, которая якобы мешает ему высыпаться в полетах, не имеет судебных перспектив, заявил РИА Новости адвокат, старший преподаватель Юридического института РУДН, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Иск подан в Пресненский суд Москвы, в нем Лев Левченко требует от крупнейшей в России авиакомпании без малого миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Шуршание упаковок от еды на борту самолета вызывает у мужчины нравственные страдания и, по его утверждению, мешает выспаться.

"Судебное разбирательство представляется бесперспективным хотя бы по той причине, что истцом не представлено каких-либо доказательств причинения ему морального вреда", — констатировал Носков.

При этом, по словам адвоката, на ситуацию с шуршащими пакетами можно посмотреть по-разному: возможно, в страданиях Левченко виновата не авиакомпания, а сосед, который особенно активно шуршал и мешал ему спать.

"Но, в целом, понятно, почему истец обратился именно к "Аэрофлоту" — получить денежные средства от компании легче, чем от соседа, чье финансовое состояние вряд ли известно Льву Левченко", — отметил адвокат.

При этом истцу следует помнить, что если суд примет иск к производству и впоследствии вынесет решение в пользу авиакомпании, то пассажиру придется компенсировать судебные расходы, включающие, в частности, оплату труда адвокатов.

"Еще один вопрос, который может подлежать оценке в рамках судебного разбирательства, будет о том, какие меры принял истец, чтобы причиняемый моральный вред не увеличивался? Речь идет о том, что каждый гражданин, в соответствии с действующим законодательством, должен пользоваться своими правами добросовестно и не содействовать увеличению причиняемого ему вреда", — напомнил Носков.

Собеседник агентства допустил, что Левченко "мог предпринять меры, чтобы свести к минимуму или вообще исключить причиняемый вред, например воспользовавшись берушами".

"Были ли они у него с собой? Просил ли он стюардесс предоставить ему беруши? На эти вопросы, возможно, ему придется отвечать на судебном заседании", — сказал юрист.

Более того, по его словам, следует обратить внимание и на тот факт, что существом оказываемой "Аэрофлотом" услуги не является предоставление пищи, а именно доставка из пункта А в пункт Б пассажира и, возможно, его багажа.

"Подтверждением данного вывода является положительная практика российских судов, которые удовлетворяют исковые заявления пострадавших к авиакомпаниям в тех случаях, когда, например: утрачен, поврежден багаж или груз; задержан или отменен рейс", — заключил адвокат.