Стали известны подробности биографии убитого в московском колледже педагога

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Преподаватель, убитый в среду в колледже на западе Москвы, работал в образовательном учреждении с 2011 года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Также источник рассказал о том, что тела преподавателя и студента находились около часа в кабинете до того момента, как их обнаружили учащиеся колледжа.
"Студенты пришли в кабинет основ безопасности и обнаружили там тела Данилова и студента Андрея Емельянникова. Они сами вызвали скорую помощь, сообщив, что нашли преподавателя с "пробитой" головой без сознания в крови, а сотрудница колледжа вызвала полицию. Прибывшие полицейские обнаружили два тела с резаными ранами в области шеи. Давность наступления смерти: до одного часа", — сказал собеседник агентства.