Стали известны подробности биографии убитого в московском колледже педагога

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Преподаватель, убитый в среду в колледже на западе Москвы, работал в образовательном учреждении с 2011 года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Убитый преподаватель, 44-летний Сергей Данилов, работал в колледже… с 2011 года", — сказал собеседник агентства.

Также источник рассказал о том, что тела преподавателя и студента находились около часа в кабинете до того момента, как их обнаружили учащиеся колледжа.

"Студенты пришли в кабинет основ безопасности и обнаружили там тела Данилова и студента Андрея Емельянникова. Они сами вызвали скорую помощь, сообщив, что нашли преподавателя с "пробитой" головой без сознания в крови, а сотрудница колледжа вызвала полицию. Прибывшие полицейские обнаружили два тела с резаными ранами в области шеи. Давность наступления смерти: до одного часа", — сказал собеседник агентства.

Ранее московский главк СК РФ сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.