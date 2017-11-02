МВД разоблачило группу наркоторговцев, работавшую от Ленобласти до Сибири

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. МВД сообщило о крупнейшей за последнее время спецоперации по изъятию наркотиков в России: в ходе обысков от Ленобласти до Новосибирска изъято свыше 100 килограммов "зелья", возбуждено сразу 47 уголовных дел.

"Пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков", — сказала журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники попали в поле зрения сотрудников транспортной полиции, когда планировали создать новые каналы сбыта через интернет различных наркотиков, в том числе получаемых из Европы: кокаина, экстази, ЛСД, амфетамина, метамфетамина, а также марихуаны и гашиша — на территории Урала и Приволжья.

"В настоящее время возбуждено 47 уголовных дел… В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.