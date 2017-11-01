Педагога колледжа в Москве, видимо, убил ученик, сообщил источник

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следствие считает основной версией произошедшего в московском колледже убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Основная версия: ученик убил преподавателя, а затем себя. Идет расследование", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, инцидент произошел в политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Впоследствии в одной из социальных сетей было обнаружено селфи, предположительно, сделанное молодым человеком сразу после убийства.

Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух лиц". Что могло стать причиной трагедии, выясняется.