Минобрнауки следит за ситуацией с двойным убийством в московском колледже

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минобрнауки РФ следит за ситуацией с убийством преподавателя и учащегося в московском колледже и ждёт выводов правоохранительных органов о случившемся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Ранее тело преподавателя и совершеннолетнего ученика обнаружили в среду в одном из образовательных учреждений на западе Москвы. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Что именно произошло между учителем и учеником, выясняется.

"Следим за ходом (событий) и будем ждать выводов правоохранительных органов", — сказал Емельянов.