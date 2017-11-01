Под Томском мальчик впал в кому после визита к стоматологу

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента с пятилетним мальчиком, который впал в кому после стоматологической операции в одной из больниц Томской области, сообщает СУСК по региону.

"По предварительным данным, в Парабельский межрайонный следственный отдел поступило заявление от жительницы поселка Каргасок… о том, что после проведения пятилетнему мальчику в Каргасокской районной больнице стоматологической операции под общим наркозом он впал в кому. Ребенок транспортирован в детскую городскую больницу № 1 Томска, где находится в отделении реанимации в состоянии комы", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В Каргасокской районной больнице изъята медицинская документация, опрашиваются медицинские работники.