Бастрыкин предложил ужесточить наказание для телефонных террористов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уголовное наказание за телефонный терроризм нужно ужесточить, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным пресс-службы СК, во вторник Бастрыкин прочёл лекцию в МГИМО.

Говоря о законодательных инициативах, он заявил необходимости ужесточения уголовной ответственности за участие в террористической деятельности. "Это касается, в том числе, усиления противодействия так называемому телефонному терроризму", — сказал председатель СК.

Нынешняя 207-я статья Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения России. По данным МЧС, только за октябрь были эвакуированы более 500 тысяч человек в 52 городах.