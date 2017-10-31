Адвокат фигуранта о взрыве у ростовской школы попросила смягчить статью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт — РИА Новости. Адвокат Эдуарда Шарапова, обвиняемого в подрыве замаскированного под фонарик самодельного взрывного устройства у местной школы в центре города, Виктория Кондратенко просит суд смягчить статью обвинения с "Покушения на убийство" на "Нанесение тяжкого вреда здоровью", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале апреля сообщалось, что прохожий в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. Согласно рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем № 5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован.

По версии следствия, Шарапов в январе-феврале в гараже изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его под ручной фонарик; это устройство обвиняемый намеревался использовать для убийства знакомого, с которым у него были неприязненные отношения из-за ревности к женщине. Как отметили в СК, Шарапов заранее знал его маршрут к месту работы и утром 6 апреля поместил взрывное устройство под видом включенного ручного фонарика на пути следования. Потерпевший во время дачи показаний в суде заявил, что Шарапов совершил преступление с целью убийства, а не нанесения вреда здоровью. Также потерпевший уточнил, что во время взрыва ему оторвало фалангу только одного пальца.

"Мы заявили ходатайство о переквалификации статьи. Суд счел, что оно подано преждевременно. Оно будет еще рассмотрено в ходе судебного следствия", — пояснила адвокат Виктория Кондратенко, добавив, что данное ходатайство было заявлено сразу, так как оно "задаёт ход дальнейшему судебному следствию"

Уголовное дело было возбуждено за незаконное изготовление, хранение, перевозку и ношение взрывных устройств, приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Обвиняемый взят под стражу.

Максимальная санкция статьи "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" предусматривает пожизненное заключение.