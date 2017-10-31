В Уфе пьяный мужчина напал на приехавших к нему медиков скорой

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Находящийся без сознания пьяный мужчина очнулся и напал на прибывших ему на помощь врачей в Уфе, он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике Башкортостан.

По данным следствия, в июле 2017 года поступило сообщение о якобы лежащем без сознания мужчине. В ходе оказания ему первой медпомощи, сильно пьяный мужчина очнулся и нанес врачу несколько ударов кулаком в грудь, а затем, достав складной нож, стал угрожать убийством. Проезжавшие мимо полицейские остановили действия злоумышленника.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Уфы, обвиняемого в совершении преступлений… "Угроза убийством", "Побои"… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину, ранее он был судим за хищения, нигде не работает.