В Уфе пьяный мужчина напал на приехавших к нему медиков скорой

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Находящийся без сознания пьяный мужчина очнулся и напал на прибывших ему на помощь врачей в Уфе, он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике Башкортостан.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Уфы, обвиняемого в совершении преступлений… "Угроза убийством", "Побои"… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину, ранее он был судим за хищения, нигде не работает.