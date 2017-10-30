Под Смоленском хранившего мины в диване мужчину приговорили к тюрьме

БРЯНСК, 30 окт — РИА Новости. Суд в Смоленской области признал виновным в незаконном обороте оружия мужчину, который вместе с приятелями приобрел в обмен на спиртное 14 осколочных мин и хранил их в диване, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Гражданин Российской Федерации осужден к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

По той же статье к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно осуждены и иностранные граждане, которые вместе с жителем Смоленской области приобрели 14 осколочных мин калибром 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны.

Как отмечает прокуратура, рассчитавшись с продавцом спиртным, они перенесли боеприпасы к трактору. После этого мужчины перевезли их в одну из деревень Глинковского района, поместили в ящик дивана в жилом доме, где мины и хранились, пока не были изъяты сотрудниками полиции, пояснили в прокуратуре.