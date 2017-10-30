Со сбившего девочку под Тамбовом экс-полицейского взяли подписку о невыезде

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Суд не стал арестовывать и отпустил под подписку о невыезде экс-сотрудника полиции, которого обвиняют в том, что он в нетрезвом состоянии сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области, сообщило в понедельник региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 19 октября в рабочем поселке Сосновка сотрудник полиции, находившийся в отпуске, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил девятилетнюю девочку. ДТП произошло около дома ребенка. После аварии полицейский доставил школьницу в районную больницу, откуда она сразу была госпитализирована в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, где до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы и перелом тазобедренной кости.

В отношении 36-летнего полицейского СК возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", отметили в ведомстве. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу суд не удовлетворил, в связи с чем ему избрана подписка о невыезде", — говорится в сообщении.

Также следствие информирует, что сотруднику полиции предъявлено обвинение.

Управление МВД по региону ранее объявило о проведении служебной проверки по факту ДТП. В ведомстве отметили, что сотрудник полиции "в условиях скользкой дороги не справился с управлением".

"В настоящее время обвиняемый уже уволен из органов внутренних дел по виновному основанию", — констатирует следствие.