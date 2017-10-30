В Москве машина полиции попала в ДТП, когда задержанный засунул ногу в руль

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Патрульная полицейская машина врезалась в ограждение на севере Москвы из-за того, что задержанный за драку 20-летний молодой человек решил заблокировать руль машины и просунул в него свою ногу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника инцидент произошел ночью 22 октября.

"Около двух часов ночи два сотрудника ППС патрулировали по маршруту в районе Отрадное. Они заметили группу дерущихся граждан на улице Декабристов. Полицейские решили остановиться и пресечь нарушение, однако дерущиеся не реагировали на замечания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, одного из участников драки полицейские решили задержать и доставить в дежурную часть. После задержания молодой человек ударил головой в нос одного из полицейских, сломав его.

"Однако задержанный не прекратил буянить и в патрульной машине: когда автомобиль ехал в отделение, 20-летний парень по ходу движения решил заблокировать руль и просунул ногу в рулевое колесо", — сказал собеседник агентства.

Водитель машины из-за этого потерял управление, и автомобиль врезался в дорожное ограждение, добавил источник. В результате ДТП никто не пострадал.

"После доставления в ОМВД задержанного, он был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, был составлен административный протокол. По факту того, что произошло с полицейскими, ведется служебное разбирательство", — отметил источник.