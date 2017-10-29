Установлена личность погибших при взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Личность погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Рубцовске установлена, ими оказались хозяин квартиры, где произошел хлопок газовоздушной смеси и его сожительница, сообщил РИА Новости представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке Рубцовска в ночь на 29 октября, в результате чего обрушилась часть кровли. Полностью разрушены две квартиры. Всего в доме проживало одиннадцать человек, спасатели эвакуировали девять человек. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших.

"В результате разбора завалов были обнаружены тела погибших 60-летнего хозяина и его сожительницы", — сказал представитель ведомства.

Для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения.

В настоящий момент ведется разбор обрушившихся конструкций. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту ЧП.