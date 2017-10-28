На железнодорожных путях в Подмосковье за ночь погибли три человека

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования троих мужчин на железной дороге в разных районах Подмосковья, сообщает пресс-служба СУ СК Москвы на транспорте.

По данным следствия, поздно вечером в пятницу на перегоне станций "Электроугли — Храпуново" Горьковского направления погиб мужчина, получив травмы от проходящей электрички "Москва — Петушки".

В ночь на субботу на переезде в районе станции "Павловский посад" мужчину сбила электричка "Москва — Электрогорск". Рядом с потерпевшим обнаружен плеер с наушниками, уточнили в СУ СК.

Третий погибший найден в районе станции "Одинцово" Белорусского направления. "При переходе железнодорожного полотна в непредназначенном для этого месте, смертельно травмирован мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, поездом "Москва – Смоленск", — говорится в сообщении.