Подростка из Воронежа оштрафовали за взлом сайта курской обладминистрации

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Суд в Воронеже оштрафовал на 30 тысяч рублей 17-летнего местного жителя за попытку взлома сайта администрации Курской области, по статье УК ему грозило до 4 лет лишения свободы, сообщила в пятницу прокуратура Воронежской области.

По данным прокуратуры, в августе 2016 года молодой человек, имеющий квалификацию мастера по обработке цифровой информации, совершал атаки со своего IP-адреса на официальный сайт администрации Курской области, используя вредоносную компьютерную программу. Специалисты ФСБ зафиксировали 830 хакерских атак на сайт. Кроме того, в конце 2016 года подросток ради эксперимента создал хакерскую программу, которая, по информации прокуратуры, "заражает атакуемую систему и предоставляет атакующему несанкционированный удаленный доступ к ней".

Согласно сообщению прокуратуры, Левобережный районный суд Воронежа признал подсудимого виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Уголовный кодекс РФ предусматривает за это преступление до четырех лет лишения свободы.

"Учитывая возраст подсудимого, отсутствие фактически причиненного преступлением вреда, каких-либо негативных последствий для… официального сайта администрации Курской области не наступило, а также ряд других смягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание… в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Сайт администрации Курской области не первый раз становится объектом для оттачивания хакерских навыков. С сентября 2015 года по январь 2016 года на нем "упражнялся" 32-летний безработный житель Иваново.