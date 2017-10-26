Брянский СК возбудил дело после сообщений о живущих в конюшнях пенсионерках

БРЯНСК, 26 окт — РИА Новости.Следователи возбудили уголовное дело в связи с получившей широкий резонанс историей о переселении пенсионерок из неотапливаемых бывших конюшен в поселке Лопандино в Брянской области, следует из сообщения управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области по результатам рассмотрения сообщения средств массовой информации о нарушении прав граждан, вынужденных влачить жалкое существование в непригодном для проживания многоквартирном доме в поселке Лопандино Комаричского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

История пенсионерок из Брянской области, много лет живущих в непригодном для проживания помещении — неотапливаемой бывшей конюшне, обсуждалась на одном из федеральных каналов, после чего на личный контроль ее взял глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Следствие сообщало, что местная администрация и глава поселения, к которому неоднократно обращалась одна из пожилых женщин с просьбой о переселении, предложил переехать пенсионерке в старое здание сельской школы, также не являющееся пригодным для проживания.

В администрации района РИА Новости уточнили, что свободного жилья непосредственно в этом селе нет, расселить казармы по госпрограмме переселения из ветхого и аварийного жилья невозможно, эти дома не подходят под ее условия. Пенсионеркам же, по данным муниципальных властей, действительно предлагалось полностью оборудовать для проживания помещение в отапливаемом здании школы, однако они не согласились на переезд.

По данным СК, в настоящий момент следователи разбираются с ситуацией и намерены дать уголовно-правовую оценку ситуации.

По данным следствия, нарушение жилищных прав стало возможным в результате бездействия органов местного самоуправления. Собственником дома было сельхозпредприятие, которое обанкротилось. После чего, несмотря на жалобы жильцов, долгое время жилье не принимали в муниципальную собственность, не решались вопросы о признании дома аварийным и переселении граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорится в сообщении.