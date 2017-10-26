Брянский СК возбудил дело после сообщений о живущих в конюшнях пенсионерках

БРЯНСК, 26 окт — РИА Новости.Следователи возбудили уголовное дело в связи с получившей широкий резонанс историей о переселении пенсионерок из неотапливаемых бывших конюшен в поселке Лопандино в Брянской области, следует из сообщения управления СК по региону.
История пенсионерок из Брянской области, много лет живущих в непригодном для проживания помещении — неотапливаемой бывшей конюшне, обсуждалась на одном из федеральных каналов, после чего на личный контроль ее взял глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Следствие сообщало, что местная администрация и глава поселения, к которому неоднократно обращалась одна из пожилых женщин с просьбой о переселении, предложил переехать пенсионерке в старое здание сельской школы, также не являющееся пригодным для проживания.
По данным СК, в настоящий момент следователи разбираются с ситуацией и намерены дать уголовно-правовую оценку ситуации.
По данным следствия, нарушение жилищных прав стало возможным в результате бездействия органов местного самоуправления. Собственником дома было сельхозпредприятие, которое обанкротилось. После чего, несмотря на жалобы жильцов, долгое время жилье не принимали в муниципальную собственность, не решались вопросы о признании дома аварийным и переселении граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорится в сообщении.