Под Томском скорая не приехала к умирающей пенсионерке

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Следователи СК выяснят, почему скорая помощь не приехала на вызов к пожилой женщине в поселок Турунтаево Томской области; пенсионерка скончалась через несколько часов, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в ночь на 18 октября 2017 года жительница поселка Турунтаево Томского района вызвала бригаду скорой помощи своей пожилой матери. Однако скорая помощь не приехала. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась", — говорится в сообщении. Сейчас следователи проводят проверку этой информации.