В Магаданской области ФСБ изъяла у преступной группы 16 килограммов золота

МАГАДАН, 25 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники управления ФСБ по Магаданской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом золота, и арестовали 16 килограммов драгоценного металла стоимостью 38 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба УФСБ России по региону.

"В сентябре-октябре 2017 года пресечена деятельность организованной преступной группы лиц из числа жителей региона, причастных к хранению и транспортировке промышленного золота весом около 16 килограммов на сумму более 38 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственное отделение УФСБ региона возбудило уголовные дела в отношении двух жителей региона по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Незаконный оборот драгоценных металлов".