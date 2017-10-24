Патрушев назвал высоким уровень преступности в СФО

БАРНАУЛ, 24 окт — РИА Новости. Около 180 тысяч преступлений зарегистрировано в Сибирском федеральном округе в первом полугодии 2017 года, криминогенная обстановка в СФО характеризуется высоким уровнем преступности, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы профилактики преступности для СФО являются актуальными. Складывающаяся в округе криминогенная обстановка характеризуется высоким уровнем преступности. В первом полугодии 2017 года на территории округа зарегистрировано около 180 тысяч преступлений. Рост преступности отмечается в республике Тыва и Забайкальском крае", — сказал Патрушев в ходе проведения в Барнауле выездного совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО.

По его словам, высоким остается в СФО уровень рецидивной преступности – 62%. Он отметил недостатки в финансировании спецпрограмм, слабый контроль их исполнения упущения в организации превентивной работы с несовершеннолетними и их семьями.

"Не на должном уровне организована работа по созданию специализированных центров социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, а также по расширению сети государственных центров лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом", — констатировал секретарь СБ.

"Очевидно, что на этом направлении необходимо подготовить и реализовать дополнительные меры", — заключил Патрушев.