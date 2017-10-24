Израиль рассмотрит просьбу о содействии по делу о нападении на Фельгенгауэр

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Израиля готовы рассмотреть обращение российских коллег о содействии в расследовании нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сказал РИА Новости официальный представитель полиции Михаэль Зингерман.
"Если просьба о содействии поступит, то, естественно, она будет рассмотрена в процессе взаимодействия между правоохранительными органами двух стран", — сказал собеседник агентства.
"Это уже отлаженная система", — сказал Зингерман.
В СК РФ ранее пояснили, что медицинская документация, которая может найтись в Израиле, необходима экспертам-психиатрам, чтобы установить объективную картину состояния здоровья обвиняемого, и ответить на вопрос, отдавал ли он отчет своим действиям в момент преступления.