Израиль рассмотрит просьбу о содействии по делу о нападении на Фельгенгауэр

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Израиля готовы рассмотреть обращение российских коллег о содействии в расследовании нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сказал РИА Новости официальный представитель полиции Михаэль Зингерман.

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о намерении запросить у израильской стороны медицинскую документацию на обвиняемого в нападении Бориса Грица, который последние годы жил в Израиле и, наряду с российским паспортом, имеет гражданство этой страны.

"Если просьба о содействии поступит, то, естественно, она будет рассмотрена в процессе взаимодействия между правоохранительными органами двух стран", — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что сотрудничество в расследовании дела может пойти по линии генеральной прокуратуры и министерства юстиции Израиля.

"Это уже отлаженная система", — сказал Зингерман.

В СК РФ ранее пояснили, что медицинская документация, которая может найтись в Израиле, необходима экспертам-психиатрам, чтобы установить объективную картину состояния здоровья обвиняемого, и ответить на вопрос, отдавал ли он отчет своим действиям в момент преступления.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, во вторник Пресненский суд принял решение арестовать его на два месяца. Также ему предъявлено обвинение.