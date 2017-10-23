Напавший на Фельгенгауэр жаловался, что не может найти работу в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Борис Гриц, который в понедельник напал на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, недавно писал на телевидение о том, что пять лет не может найти работу в Израиле, несмотря на наличие высшего образования и научной степени по физике, передает израильский русскоязычный "Девятый канал".

Ворвавшись в московскую редакцию радиостанции, Гриц тяжело ранил ножом Фельгенгауэр и был задержан. Свои действия обладатель двойного гражданства России и Израиля объяснил личной неприязнью к журналистке, с которой он, по его утверждению, несколько лет общался "посредством телепатии".

"Девятый канал" опубликовал на своем сайте письмо, полученное несколько месяцев назад от Грица, который жаловался на тяжелую жизненную ситуацию и предлагал рассказать о ней в эфире.

"Пять лет, с лета 2012 по сегодня, я не могу трудоустроиться в Израиле. Трудоустроиться сколько-нибудь нормально, соответственно своему образованию и квалификации. Несмотря на то, что имею два высших образования (диплом учителя физики из Москвы и PhD по физике Еврейского университета, Иерусалим). Несмотря на то, что дополнительно окончил курсы по программированию, на что потратил год жизни и немалые средства", — сказано в письме.

Гриц упоминает о проблемах со здоровьем, включая "недавний инфаркт", которые не позволяют ему "брать работу, связанную с тяжёлым физическим трудом".

"Фактически, мне оставлена только возможность трудоустройства на уровне ухода за стариками или уборки", — цитирует его телеканал.

Израильский русскоязычный интернет-ресурс Newsru.co.il нашел упоминание о Грице на портале частных репетиторов, где тот предлагал уроки по математике и физике в районе южного израильского города Беер-Шева. Newsru.co.il также проинтервьюировал не названного по имени преподавателя, который вспомнил Грица по учебе в аспирантуре иерусалимского университета. Там он занимался изучением "физики капель в турбулентности" и уже тогда, десять лет назад, проявлял признаки психических отклонений, сказано в публикации.

В интернете нашелся блог, который предположительно вел Гриц. В последних записях автор пишет о Фельгенгауэр и телепатических контактах. Пост, датированный 14 сентября 2017 года, содержит угрозу приехать "через несколько недель" в Москву и предупреждает о последствиях, которые могут быть "очень неприятными".

По данным Следственного комитета РФ, Грицу 48 лет, он родился в Абхазии, получил образование в Москве, уехал в Израиль и месяц назад вернулся в Россию.