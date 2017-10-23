В аппарате Кузнецовой рассказали об итогах проверки в ярославском интернате

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проверка школы-интерната в Ярославле, где, по сообщениям СМИ, издевались над учащимися, выявила, что психокоррекционные мероприятия в отношении троих пострадавших подростков не велись, также не проводилась работа по профилактике профессиональной деформации педсостава, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ в понедельник по итогам выездной проверки.
По сообщению сообщает пресс-службы детского омбудсмена РФ, "удалось выяснить, что профилактика правонарушений указанных выше воспитанников интерната проводилась лишь формально", и хотя "имелись веские основания", никто из троих подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
"Кроме того, не проводились и работы по профилактике профессиональной деформации педагогов ярославского интерната № 7. Это стало известно после ознакомления с материалами Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс", — также отмечают в аппарате детского омбудсмена.
Уточняется, что коллектив интерната состоит из 47 сотрудников, у 31 из них стаж в профессии более 20 лет, а у директора — более 27 лет.