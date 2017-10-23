В аппарате Кузнецовой рассказали об итогах проверки в ярославском интернате

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проверка школы-интерната в Ярославле, где, по сообщениям СМИ, издевались над учащимися, выявила, что психокоррекционные мероприятия в отношении троих пострадавших подростков не велись, также не проводилась работа по профилактике профессиональной деформации педсостава, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ в понедельник по итогам выездной проверки.

Согласно данным СМИ, в качестве наказания за нарушение дисциплины подростков заставляли пить их мочу. К выяснению ситуации подключился региональный детский омбудсмен, заявивший, что в беседе с ним сотрудники интерната подтвердили описанные в СМИ факты. Замдиректора регионального департамента образования Светлана Астафьева заявила РИА Новости, что директор интерната уволена. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что сотрудники ее аппарата проведут выездную проверку интерната, а также проинспектируют и другие детские учреждения региона. В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело.

По сообщению сообщает пресс-службы детского омбудсмена РФ, "удалось выяснить, что профилактика правонарушений указанных выше воспитанников интерната проводилась лишь формально", и хотя "имелись веские основания", никто из троих подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).

"В 2016 году юные нарушители пронесли и пытались распить спиртные напитки на территории учреждения. В конце сентября 2017 один из них был замечен в употреблении наркотических веществ. Несмотря на все это, руководство ограничилось лишь постановкой его на внутришкольный учёт, а в КДНиЗП документы не направлялись. Также от классных руководителей не поступали заявки педагогу-психологу для проведения мероприятий психокоррекции и развития с указанными мальчиками", — говорится в сообщении.

"Кроме того, не проводились и работы по профилактике профессиональной деформации педагогов ярославского интерната № 7. Это стало известно после ознакомления с материалами Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс", — также отмечают в аппарате детского омбудсмена.

Уточняется, что коллектив интерната состоит из 47 сотрудников, у 31 из них стаж в профессии более 20 лет, а у директора — более 27 лет.