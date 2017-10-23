В Нальчике бывшего следователя МВД подозревает в мошенничестве

НАЛЬЧИК, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя УВД Нальчика, подозреваемого в мошенничестве, сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, к старшему следователю следственного отдела УМВД России по Нальчику обратилась знакомая, попросившая полицейского оказать содействие в принятии решения об отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела.

"Подполковник полиции сообщил женщине, что для принятия необходимого ей процессуального решения необходимо передать через него деньги в сумме 300 тысяч рублей", — отмечает ведомство.

Как считает следствие, женщина, введенная в заблуждение полицейским, передала ему требуемую сумму, но, поняв, что тот не исполнил обещанное, обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что в октябре текущего года подозреваемый был уволен из органов внутренних дел.

"Министром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении его руководителей к дисциплинарной ответственности", — отметили в министерстве.