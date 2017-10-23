СЖР обратится к правоохранителям по инциденту с Фельгенгауэр

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) обратится к правоохранительным органам за разъяснением ситуации, произошедшей в редакции "Эха Москвы", где неизвестный напал с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, заявил председатель Союза Всеволод Богданов, отметив, что в России вновь встает вопрос правового социального статуса профессии журналиста.

Как сообщили ранее на радиостанции, в понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована. В полиции сообщили хронологию событий. По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую.

"Сегодня опять возникает (вопрос — ред.) правового и социального статуса профессии журналиста в России и это будет главная тема предстоящего съезда (СЖР в ноябре — ред.). А сейчас мы обращаемся с заявлением в эти органы, которые занимаются расследованием. Непростая ситуация — Татьяна пользовалась не просто доверием, а любовью своих слушателей, и предполагать какую-то политику за всем этим или какую-то другую ситуацию мы не можем, я думаю, надо ждать, что именно произошло", — сказал Богданов в эфире "России 24".

Отвечая на вопрос о том, необходимы ли дополнительные меры по защите журналистов в РФ, Богданов напомнил, что "во всем мире есть правовой социальный статус профессии журналиста". "Мы тоже его провозглашаем все время, но, тем не менее, мы мало что сделали для того, чтобы этот статус соблюдался. Слово "журналист" уже давно подменили словом "журналюга", и то, что происходит периодически, фактически мы все время с этим сталкиваемся — избиение, убийства, клуб детей погибших журналистов растет по количеству", — посетовал глава СЖР.

"Мы надеемся, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки смогут разобраться в мотивах преступления и понять, что направляло нож неудавшегося убийцы", – заявил в свою очередь секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, слова которого приводятся на сайте СЖР.

Он напомнил, что "любая атака, а по сути – попытка убийства журналиста – всегда была, есть и останется атакой на свободу слова, вне зависимости от политических или иных взглядов журналиста".

Союз журналистов России пожелал Татьяне Фельгенгауэр скорейшего выздоровления.