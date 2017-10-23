В Москве выявили валютную аферу с иностранным ПО на $8,9 миллиона

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту валютной аферы с закупкой лицензий у американского разработчика программного обеспечения FarStone Technology, в результате которой за границу было выведено около 8,9 миллиона долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье об "уклонении обязанностей по репатриации денежных средств в валюте"", — сказал собеседник агентства. Виновным грозят реальные сроки заключения.

В результате комплексной проверки полиции и ФСБ выяснилось, что еще в 2014 году неизвестные заключили договор с американской FarStone Technology от лица ООО "Веста" – "вероятно, фиктивной компании, созданной специально для аферы".

Соглашение на 3,6 миллиона долларов касалось использования программ FarStone, призванных защитить или восстановить утерянную с компьютера информацию. Затем аферисты, по данным следствия, заключили дополнительное соглашение, в итоге общая сумма контракта превысила 8,9 миллиона долларов.

Деньги, однако, в конечном счете были переведены не в США, а на счет одной компании в Тайване. В 2015 году паспорт сделки был закрыт при помощи тех же подложных документов, подытожил источник. Дальнейшая судьба этих денег выясняется.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.