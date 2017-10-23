Лихачи прокатились по Москве со скоростью вертолета

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором автомобиль едет по одной из столичных трасс со скоростью, превышающей 250 километров в час.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Окт 21 2017 в 10:44 PDT

Запись опубликована в Instagram Richrussiankids ("Богатые русские дети"), который ссылается на закрытый аккаунт rst095.

"Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250", — говорится в комментарии к видео.

При этом максимальная скорость движения в Москве допускается только на МКАД и составляет 100 километров в час, а скорость от 240 до 260 километров в час является стандартной для некоторых моделей вертолетов.