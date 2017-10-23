Более 200 человек ищут мальчика, пропавшего в лесу на Кубани

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Более 200 человек принимают участие в поисках 12-летнего мальчика, который пропал в воскресенье в лесу на Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что в воскресенье мальчик участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. Следователи организовали доследственную проверку.

Поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, военные, профессиональные спасатели, казаки и волонтеры, созданы по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Также к поисковой операции привлечены охотники и опытные туристы. Задействован вертолет, а также беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой.

"Для проведения поисковой операции по поручению губернатора созданы группы, организован оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко", – говорится в сообщении.