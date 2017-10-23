Мосгорсуд вынес приговор убийцам бездомных в Москве

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к заключению на сроки от 9 лет 6 месяцев до пожизненного участников банды, убивавшей бездомных "для очистки города", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее присяжные большинством голосов признали подсудимых виновными в 14 убийствах.

На скамье подсудимых находятся Артур Нарциссов, Павел Войтов, Елена Лобачева и Владислав Каратаев. По версии следствия, обвиняемые познакомились в интернете и свою деятельность по убийству лиц без определенного места жительства называли "чисткой".

Дело возбуждено по статье "Убийство", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.