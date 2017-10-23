В Ростовской области грузовик врезался в автобус с детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобиль "Камаз" врезался в автобус с детьми в Неклиновском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по региону.
"По предварительным данным, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, допустил столкновение с автобусом, который остановился на регулируемом пешеходном переходе", — говорится в сообщении.
В автобусе находились 24 ребенка и двое сопровождающих. В результате ДТП никто не пострадал.
По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.