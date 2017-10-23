На Кубани мальчик пропал в лесу во время спортивных соревнований

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с пропажей 12-летнего мальчика в лесу в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Алексея Шмакова поступило правоохранителям в воскресенье вечером. По предварительным данным, мальчик участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся.

"В правоохранительные органы Горячего Ключа вечером 22 октября 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Алексея Шмакова. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю было организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю, для поисков мальчика созданы группы, в которые вошли более 150 наиболее подготовленных сотрудников полиции, спасателей и военных. Мальчика также ищут казаки и волонтеры.

Кроме того, как отметили в полиции, во время соревнований заблудился еще один подросток, однако девочку в течение получаса с момента получения сообщения спасатели обнаружили и вывели из леса.