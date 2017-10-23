В Москве прокурор просит 12 лет колонии экс-сотруднику угрозыска за взятку

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 12 годам колонии экс-сотрудника уголовного розыска Вадима Шавлохова, обвиняемого в получении 100 тысяч долларов взятки от членов организованной преступной группировки Аслана Гагиева в 2013 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
По ее словам, дополнительно прокурор предложил на 10 лет запретить экс-сотруднику уголовного розыска занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.
В пятницу 27 октября Шавлохов выступит в суде с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.