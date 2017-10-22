В Татарстане в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Водитель автобуса, следовавшего из Самарской области в Удмуртию, не справился с управлением и съехал в кювет вечером в субботу в Татарстане, пострадали водитель и четверо пассажиров, сообщает МВД по республике.

"В 22.45 мск 21 октября на 5-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель пассажирского автобуса, следовавшего из села Ташлы Самарской области в Сарапул (Удмуртия), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет встречного движения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по данным МВД, пострадал водитель автобуса, а также ушибы получили четверо пассажиров. Им оказывается помощь в ЦРБ города Чистополь. Жертв нет. 26 пассажиров автобуса были отправлены до утра в гостиницу города Чистополь.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия.