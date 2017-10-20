ВОРОНЕЖ, 20 окт — РИА Новости. Управление федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) Орловской области отрицает описанные в соцсети данные об избиении заключенных и массовом членовредительстве осужденных в колонии №5.

Отбывающий наказание в Орловской области Олег Навальный, брат Алексея Навального, в пятницу в Facebook написал об избиении сотрудниками колонии заключенных. В частности, по словам Олега Навального, "электрошокеры и палки резиновые там применяли щедро", а "в попытке остановить произвол зэки массово вскрыли себе вены, но это не помогло". Также Навальный отметил, что "избиения продолжили, а медпомощь если и оказали, то только на бумаге".

"20 октября 2017 года в ряде СМИ появилась информация о якобы массовом членовредительстве осужденных в ИК-5 УФСИН России по Орловской области. УФСИН России по Орловской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении управления.

По его данным, "18 сентября 2017 года в ИК-5 проводился плановый общий обыск, во время которого специальные средства не применялись". Также управление ФСИН отмечает, что обстановка в колонии №5 "стабильная и управляемая", а массовых беспорядков и случаев членовредительства "не допущено".